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Рийгикогу ратифицировал соглашение между Эстонией и Индией о передаче осужденных

Эстонские судовые охранники в Индии. Postimees/Scanpix
Cегодня 17:15
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке, одобренное Рийгикогу, позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.

За ратификацию проголосовали 58 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Закон о ратификации соглашения между Эстонской Республикой и Республикой Индия о передаче лиц, наказанных в судебном порядке, инициировало правительство страны. Цель соглашения – позволить оужденным отбывать наказание на родине. Соглашение можно применять лишь в случае, если с условиями передачи согласны как человек, несущий наказание, так и оба государства. Оба государства имеют право помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии с Конституцией своего государства.

В течение 14 дней ратификацию соглашения должен утвердить президент страны, затем в течение недели закон должен быть опубликован, после чего вступит в силу, когда Индия и Эстония оповестят об обмене ратификационными грамотами.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы на заседании 1 июня.

Поддержку гражданам Эстонии и Соединенного Королевства выразил также ЕС, который выступил в конце состоявшегося в конце марта 2016 года саммита ЕС-Индия с обращением. В обращении ЕС выразил надежду на скорое юридическое решение по делу о судне Seaman Guard Ohio в Индии, касающемуся 14 граждан Эстонии и шести граждан Соединенного Королевства, осужденных индийским судом.

В середине ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными.

Артур Тооман
Редактор

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