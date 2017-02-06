Государство отказалось продать Arsenal во времена бума по четырехкратной цене

Торговый центр Arsenal. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Совет государственного предприятия E-Arsenal в 2007 году дважды отменил результаты аукциона о продаже помещений бывшего оружейного завода Arsenal по цене в 5,4 млн евро, а в 2012 году государство уступило этот объект за 1,5 млн евро.

Десять лет назад AS Infortar хотело приобрести недвижимость E-Arsenal за 84 млн крон, предложив на 30 млн крон больше стартовой цены тогдашнего аукциона, но совет E-Arsenal во главе с Ээриком-Нийлесом Кроссом дважды отменил результаты аукциона, сообщило издание Eesti Päevaleht в понедельник, 30 января.

На два аукциона, организованные входящим в сферу управления Минобороны AS E-Arsenal, в апреле и июне 2007 года поступило несколько предложений. В период бума эта недвижимость вызывала большой интерес, несмотря на высокую стартовую цену — 50 млн крон (3,2 млн евро), которая более чем вдвое превышала последующую цену продажи объекта в 2011 году.

Самое большое предложение на аукционах составило 84 млн крон (около 5,4 млн евро), но несмотря на это процесс продажи по результатам обоих аукционов был отменен, а предложения отклонены без объяснения причин. "За 80 лямов можно было и продать, но я не считал это очень умным. Моя концепция заключалась в возрождении на E-Arsenal прилично работающего предприятия оборонной промышленности", - обосновал тогдашнее решение Кросс.

Оба раза наибольшее предложение сделал мажоритарный акционер судоходной компании Tallink – AS Infortar, в тот момент искавший для себя офисные и складские помещения, для которых недвижимость на улице Эрика хорошо подходила из-за близости к порту.

По словам главы Infortar Айна Хансшмидта, у Tallink и Infortar в тот момент не было времени долго выяснять, почему отклонили оба предложения, потому что покупка именно этой недвижимости не была целью самой по себе. "Тогда я еще подумал — интересно, кто этот человек, который смог остановить процесс с таким объемом и ценой. И еще дважды! Наверное, мы не были теми "правильными победителями"", - вспоминает Хансшмидт.

По его словам, в ответ на вопрос о причинах отмены аукционов отвечавшие за аукцион присяжные адвокаты Айн Алвин и Тоомас Тамм дали лаконичный ответ, что такое решение принял совет E-Arsenal.

В 2011 году Arsenal был передан от минобороны в ведение фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а в мае 2012 года состоялся публичный аукцион, на котором недвижимость была предложена по стартовой цене 1,52 млн евро. На конкурс поступило одно предложение, на тысячу евро превышавшее стартовую цену, после чего 12 июля того же года был заключен договор купли-продажи с фирмой Arsenal Center. Решение о продаже было принято политиками правящей коалиции IRL и Партии реформ; советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.

Интерес к обстоятельствам продажи Arsenal возник после того, как СМИ сообщили о том, что считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal.