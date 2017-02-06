logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Государство отказалось продать Arsenal во времена бума по четырехкратной цене

Торговый центр Arsenal. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 10:52
Рубрика: Эстония

Совет государственного предприятия E-Arsenal в 2007 году дважды отменил результаты аукциона о продаже помещений бывшего оружейного завода Arsenal по цене в 5,4 млн евро, а в 2012 году государство уступило этот объект за 1,5 млн евро.

Десять лет назад AS Infortar хотело приобрести недвижимость E-Arsenal за 84 млн крон, предложив на 30 млн крон больше стартовой цены тогдашнего аукциона, но совет E-Arsenal во главе с Ээриком-Нийлесом Кроссом дважды отменил результаты аукциона, сообщило издание Eesti Päevaleht в понедельник, 30 января.

На два аукциона, организованные входящим в сферу управления Минобороны AS E-Arsenal, в апреле и июне 2007 года поступило несколько предложений. В период бума эта недвижимость вызывала большой интерес, несмотря на высокую стартовую цену — 50 млн крон (3,2 млн евро), которая более чем вдвое превышала последующую цену продажи объекта в 2011 году.

Самое большое предложение на аукционах составило 84 млн крон (около 5,4 млн евро), но несмотря на это процесс продажи по результатам обоих аукционов был отменен, а предложения отклонены без объяснения причин. "За 80 лямов можно было и продать, но я не считал это очень умным. Моя концепция заключалась в возрождении на E-Arsenal прилично работающего предприятия оборонной промышленности", - обосновал тогдашнее решение Кросс.

Оба раза наибольшее предложение сделал мажоритарный акционер судоходной компании Tallink – AS Infortar, в тот момент искавший для себя офисные и складские помещения, для которых недвижимость на улице Эрика хорошо подходила из-за близости к порту.

По словам главы Infortar Айна Хансшмидта, у Tallink и Infortar в тот момент не было времени долго выяснять, почему отклонили оба предложения, потому что покупка именно этой недвижимости не была целью самой по себе. "Тогда я еще подумал — интересно, кто этот человек, который смог остановить процесс с таким объемом и ценой. И еще дважды! Наверное, мы не были теми "правильными победителями"", - вспоминает Хансшмидт.

По его словам, в ответ на вопрос о причинах отмены аукционов отвечавшие за аукцион присяжные адвокаты Айн Алвин и Тоомас Тамм дали лаконичный ответ, что такое решение принял совет E-Arsenal.

В 2011 году Arsenal был передан от минобороны в ведение фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а в мае 2012 года состоялся публичный аукцион, на котором недвижимость была предложена по стартовой цене 1,52 млн евро. На конкурс поступило одно предложение, на тысячу евро превышавшее стартовую цену, после чего 12 июля того же года был заключен договор купли-продажи с фирмой Arsenal Center. Решение о продаже было принято политиками правящей коалиции IRL и Партии реформ; советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.

Интерес к обстоятельствам продажи Arsenal возник после того, как СМИ сообщили о том, что считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 29.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию