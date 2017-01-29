Мэру и вице-мэру Палдиски повысили зарплату
На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение повысить зарплату мэру и вице-мэру города. Они будут получать почти на 200 евро больше, чем раньше.
Согласно решению горсобрания от 16 января, зарплата мэра с 2017 года составляет 2300 евро, а вице-мэра - 1950 евро в месяц.
Зарплата руководителям города не повышалась с 25 апреля 2013 года, когда мэру была положено 2096,30 евро, а вице-мэру - 1776,74 евро в месяц.
Мэром города с начала 2014 года является Тийт Пеэду. Пост вице-мэра занимает Елена Вилльманн.
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