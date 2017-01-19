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До конца недели погода не будет радовать жителей Эстонии

Иллюстративная фотография. Фото: Калмер Саар/minupilt.err.ee
Стас Кузнецов
Cегодня 18:30
Рубрика: Эстония

В Эстонии ночной шторм вызвал перебои в паромном сообщении и обесточил сотни потребителей электричества, в основном на западе страны. Тяжелее всего пришлось тем, кого стихия застала в море. Ветреная погода, по данным синоптиков, сохранится и в пятницу, а к выходным еще добавится снежный циклон.

Сильнее всего непогода в минувшие сутки ощущалась на море. Из-за шквального ветра было нарушено паромное сообщение с островами, задержал шторм в пути и паромы покрупнее, передает "Актуальная камера".

Например, судно компании Tallink Baltic Queen, курсирующее на линии Стокгольм-Таллинн, прибыло в эстонскую столицу с опозданием в полтора часа.

"Для меня ночь тяжело прошла. Качка была сильная", - говорит Светлана, пассажирка Стокгольм-Таллинн.

Штормило минувшей ночью и на материковой части Эстонии. На побережье скорость ветра достигала 22 м/с, что оказалось на 10 м/с меньше аналогичного показателя в открытом море. По словам синоптиков, цифры близки к экстремальным, но избежать серьезных последствий непогоды все-таки удалось. Разве что до утра в некоторых регионах страны могли наблюдаться перебои в электроснабжении.

"Погода была действительно достаточно ветреной. Но удивительно то, что спасателям в промежутке с 19 часов и до сегодняшнего полудня пришлось реагировать всего на девять вызовов. Где-то на дорогах завалились деревья, где-то ломались столбы электролиний", - говорит ответственный дежурный Спасательного департамента Тоомас Кяэпарин.

Ветреная погода сохранится вплоть до пятницы. Но расслабляться еще рано. Особенно автомобилистам. По данным синоптиков, ровно через сутки страну может накрыть очередная стихия.

"К вечеру пятницы мы ожидаем, что на юг Балтийского моря выйдет новый циклон, который принесет обильные осадки. Они накроют Эстонию в ночь на субботу", - отмечает синоптик Светлана Маслова.

На случай непогоды спасатели рекомендуют зарядить мобильные телефоны, чтобы в случае необходимости вызвать экстренные службы. Также не стоит забывать об элементарных мерах безопасности и обязательно нужно проверить состояние дымового и газового датчиков.

Виктор Сольц
Редактор

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