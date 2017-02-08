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Таллинн улучшит соединение центра города с пассажирским портом

Таллиннский порт. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 14:57
Рубрика: Эстония

Таллинская мэрия приступает к развитию транспортной среды между центром города и Старым портом.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщил "Раэпресс", отметив, что мэрия решила представить городскому собранию текст постановления об участии в решающем эту проблему международном проекте.

Общая стоимость проекта, осуществляемого под эгидой Европейского фонда солидарности, - 11 427 918 евро, из которых из фонда поступят 8 653 599 евро. Решением правительства ЭР он включен в программу инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры в 2014-2020 годах.

Таллинский департамент городского планирования организует конкурсы идей для получения эскизного проекта архитектурного решения и определения проектировщика.

В рамках проекта предполагается соединение пассажирских портов в центре города и приморской зоны с центральной частью столицы так, чтобы создать удобные и безопасные условия не только для моторного транспорта, но и пешеходов и велосипедистов.

Шире должны стать тротуары, появиться сеть легкотранспортных дорожек, улучшиться условия движения общественного транспорта, появиться новые зеленые насаждения, современнее стать схема организации движения в районах Нарвского и Пярнуского шоссе и площади Виру.

Воплощение проекта намечено на январь 2018 - июль 2019 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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