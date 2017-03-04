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После Дня независимости полиция выявила всего двух пьяных водителей

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Екатерина Минькова
Cегодня 20:28
Рубрика: Эстония

В ходе еженедельного полицейского рейда в Харьюмаа и Рапламаа в субботу были выявлены двое водителей с признаками алкольного опьянения, и в целом атмосфера на дорогах в Таллинне была на удивление спокойной.

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщила "Актуальная камера", уточнив, что уголовных дел против нетрезвых водителей заведено не было.

В поселке Пеэтри Харьюского уезда в ходе еженедельного полицейского рейда проверку на алкотестер успешно прошли все водители. По словам старшего дорожного полицейского Пыхьяской префектуры Марека Вяхи, рейды по выходным проводятся регулярно и не связаны с государственным праздником. "Еженедельно утром по выходным полиция занимается поимкой нетрезвых водителей. Так произошло и сегодня. Просто 24 февраля выпало на пятницу. Это случайно и на нашу работу не повлияло", - сказал Вяхи.

Нетрезвый водитель был задержан после того, как полицейская проверка переместилась в столичный район Пирита. При первичном освидетельствовании у него было выявлено содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 0,62 мг на литр. В итоге было оформлено дело о проступке.

По словам Вяхи, обычно нетрезвых водителей больше. "Один нетрезвый водитель на дороге – это уже много, но все же результат сегодня куда лучше, чем обычно на выходных", - сказал полицейский, добавив, что статистика в целом неутешительная.

"Число нетрезвых водителей не сокращается. Это ощутимо в дни получения зарплат и пенсий, а также, например, в начале месяца, когда число нетрезвых водителей обычно больше, чем в конце месяца, но может быть и наоборот. Разные обстоятельства влияют на потребление алкоголя", - пояснил он.

В ходе аналогичного полицейского рейда в Рапламаа также был пойман один нетрезвый водитель.

В прошлом году по вине пьяных водителей в результате ДТП пострадали 163 человека.

Андрей Крашевский
Редактор

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