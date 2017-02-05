Судно Megastar приступило к обслуживанию линии Таллинн-Хельсинки
Новое скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки-Талллинн.
Первый рейс судна из Таллинна в Хельсинки начался в 13:30, в обратный путь судно отправилось в 16:30, передает служба новостей "Радио 4".
Строительство Megastar началось 4 августа 2015 года. "Крестной матерью" судна стала экс-президент Финляндии Тарья Халонен.
Длина Megastar составляет 212 метров, судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно.
Там нет комментариев. Будьте первым!