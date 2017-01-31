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На пост главы EAS претендуют 33 человека

Фото: сайт EAS
Мерилин Пярли
Cегодня 16:27
Рубрика: Эстония

На завершившийся в понедельник конкурс по замещению должности главы Фонда развития предпринимательства (EAS) заявки отправили 33 кандидата.

Помимо поступивших на конкурс заявок, поиск подходящих кандидатов ведет рекрутинговая фирма Fontes, сообщил во вторник, 24 января, новостной портал ERR.

По мнению председателя совета EAS Эрки Мёлдера, три десятка поступивших заявок — хороший результат, но конкурс этим не ограничится.

"По моей оценке, это довольно хороший результат. Одновременно мы вели целевой поиск с помощью Fontes, но здесь итоги еще не подведены, поэтому я не могу сказать, сколько кандидатов оттуда добавится, - сказал Мёлдер. - Сначала проанализируем все заявки и результаты целевого поиска, затем договоримся о собеседованиях с теми, кого мы хотим пригласить к участию в следующем туре".

Глава совета EAS рассчитывает, что подходящего главу организации удастся назначить к началу марта. Между тем в конце ноября он заявлял, что договор с новым главой EAS будет заключен к февралю этого года.

Предыдущий председатель правления EAS Ханно Томберг был отозван советом организации после скандала о возврате субсидии в размере 190 000 евро, выданной на развитие турбизнеса на хуторе экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. EAS первоначально решило потребовать возврата лишь 10% этой субсидии в связи с нарушением условий ее получения, что вызвало отрицательную реакцию общественности и СМИ. Окончательного решения о том, потребует ли EAS вернуть более 10% субсидии, пока не принято.

Андрей Крашевский
Редактор

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