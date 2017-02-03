Отказ от спецпенсий снизит затраты государства только через 20-30 лет

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C 1 января 2020 года прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны лишатся права на спецпенсию. Однако преимущество от такой экономии будет ощутимо только в далеком будущем.

Право на специальную пенсию сохранится у тех, кто будет на службе 31 декабря 2019 года и заработает к тому времени необходимый для ee получения стаж. У людей, поступивших на службу с 1 января 2020 года, такого права уже не будет.

У этого изменения долгосрочное действие. В зависимости от возраста, в котором представители этих профессий поступают на службу, их право на спецпенсию исчезнет через 20-40 лет. Выплаты таких пенсий будут продолжаться еще 70-80 лет.

Пенсионные затраты государства начнут снижаться только через 20-30 лет.

Спецпенсии по своему размеру значительно превышают обычные пенсии.

Правящий союз считает, что они не соответствуют ступенчатой пенсионной структуре. Многоступенчатая пенсионная система опирается на то, что доход пенсионера формируется из разных источников.

При утверждении высоких спецпенсий предполагается, что размер пенсионного дохода определяется только самой спецпенсией. Однако все служащие, имеющие на нее право, также платят социальный налог и пенсионный платеж.

В пояснительном меморандуме отмечено, что поскольку выплата спецпенсий связана с требованием об определенном стаже, то представители этих профессий более ограничены в выборе работы.