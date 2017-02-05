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Лобьякас посоветовал Кальюлайд отказаться от части пособия в 12 000 евро

Ахто Лобьякас Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:58
Рубрика: Эстония

Политический обозреватель Ахто Лобьякас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна была бы отказаться от части компенсации в размере 12 000 евро, которую она получается от Европейской счетной палаты.

Как пишет в воскресенье, 29 января, Postimees, с таким заявлением Лобьякас выступил в передаче "О ситуации в стране" на Raadio 2

Согласно Европейскому законодательству, проработавшая более 12 лет в Европейской счетной палате президент Эстонии Керсти Кальюлайд получает в дополнение к своей зарплате в 5200 евро еще и пособие в размере 12 000 евро - об этом широкой общественности стало известно на этой неделе после публикаций СМИ.

По словам Лобьякаса, Кальюлайд должна была бы отказаться от части пособия, поскольку в связи с ее вступлением в должность президента возрастают обязанности и моральные требования - президент Эстонской Республики должна быть примером.

Лобьякас вспомнил и то, как президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от половины зарплаты, полагающейся ей как главе страны, в пользу государственной казны. По словам колумниста, Кальюлайд следовало бы поступить точно также.

Сергей Михайлов
Редактор

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