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Предлагавший детям деньги за секс 72-летний мужчина проведет в тюрьме 4 года

Таллиннская тюрьма. Фото: Postimees/Scanpix
Bчера 15:31
Рубрика: Эстония

На этой неделе вступил в законную силу приговор суда 72-летнему Вячеславу Переходцеву, который был признан виновным в сексуальных преступлениях против детей. Он вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.

Поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Переходцева, решение Таллиннского окружного суда от 22 сентября вступило в законную силу.

Если суд первой инстанции приговорил его к двум годам тюрьмы, то окружной назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Как пояснила rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, по совокупности преступлений Вячеслав Переходцев был приговорен к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему было назначено окончательное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Как ранее сообщили rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, Переходцева обвинили в том, что с осени 2014 года по осень 2015 года он предложил пяти девочкам в возрасте от 12 до 15 лет вступить с ним в интимную связь. Взамен мужчина обещал детям деньги и материальные предметы.

Три девочки от предложения отказались, а две согласились и вступили с Переходцевым в интимную близость. По данным прокуратуры, взамен они получили деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны. Переходцев также водил девочек в кафе.

Помимо этого прокуратура обвинила Переходцева в том, что приглашая девочек к себе домой, он поил их алкоголем. С одной из них он также снял детское порно, которое хранил на своем компьютере.

Ранее Переходцев уже наказывался за аналогичные преступления.

Сергей Михайлов
Редактор

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