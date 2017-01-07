В праздничные дни работают дежурные аптеки и дежурные отделения больниц
В преддверии Нового года семейные врачи работали по рабочим дням по обычному графику, а в субботу и воскресенье - первый день нового года - не принимают.
Дежурные отделения больниц круглосуточно открыты и в праздник.
К стоматологу можно обратиться в Таллиннской стоматологической поликлинике. Первую помощь в ней оказывают с 9 до 15 часов 31 декабря и с 10 до 14 часов 1 января. Первую помощь оказывают дежурный врач и зубной хирург, работает рентгеновский кабинет.
Круглосуточно работают аптеки по адресу Тынисмяэ, 5 и Викерлазе, 19.
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