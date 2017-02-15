Со среды можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Сайт Налогово-таможенного департамента. Фото: Postimees/Scanpix

С 8 и до 10 февраля в системе электронной системе Налогово- таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненными данными налоговой декларации.

Все желающие могут проверить, внесена ли вся необходимая информация в декларацию, передает в среду, 8 февраля, Postimees.

Если какая-либо информация отсутствует, то необходимо связаться с учреждением, которое должно было ее предоставить.

"Необходимо, например, самому послать через интернет-банк данные о своем жилищном кредите", - отмечает пресс-секретарь департамента Майлин Аасмяэ.

Представлять декларацию можно будет с 15 февраля.