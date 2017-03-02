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Газета: для эстонских клиентов плата за роуминг может сохраниться

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 08:41
Рубрика: Эстония

Решение Европейской комиссии предусматривает, что клиенты мобильной связи с 15 июня должны будут использовать мобильные услуги в Евросоюзе на тех же условиях, что и дома, но на клиентов из Эстонии это может и не распространиться.

Проблема в том, что хотя согласно решению Еврокомиссии, за использование услуги за границей с клиентов нельзя ничего брать дополнительно, операторы разных стран за обслуживание клиентов по-прежнему берут деньги друг с друга. Точнее – 7,7 евро за гигабайт. Это цена будет постепенно снижаться и достигнет к 2022 году 2,5 евро, передает ERR uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Однако это очень дорого для Эстонии. "Мы продаем своим клиентам один гигабайт в среднем за 1,11 евро, а регуляция требует – до 2,5 евро через пять лет", – отметил руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау.

В регуляции между тем прописано исключение. Если оператор сможет доказать, что за использование передачи данных за границей клиенты причиняют оператору ущерб выше 3% от общего пользования мобильной связью в течение года, то операторы все же смогут взимать дополнительную плату с клиентов за использование передачи данных за границей. Дополнительная плата будет ограничена 7,7 евро за гигабайт (к которым прибавится налог с оборота, то есть в общем 9,24 евро).

Решение Европейской комиссии предусматривает, что клиенты мобильной связи с 15 июня должны будут использовать мобильные услуги в Евросоюзе на тех же условиях, как и дома, но для клиентов из Эстонии это может и не распространятся.

Ирина Киреева
Редактор

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