Пярнуская больница оказалась в эпицентре скандала

Пярнуская больница - в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице.

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о закупке люксового служебного авто для главы медучреждения Урмаса Суле, передает "Актуальная камера".

Но это оказалось лишь верхушкой айсберга: как выяснили в газете Postimees, сотрудники Пярнуской больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме все того же Суле. Кроме того, руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году. До общественности не дошла и информация о массовой добыче биткоинов в больнице.

Но на все укоры со стороны СМИ Суле отвечает так: "Когда больница попадает под атаку средств массовой информации, то глава медицинского учреждения должен нести определенную ответственность. Но сегодня я пока не слышал каких-то упреков в свой адрес, на которые мне следовало ответить с позиции члена правления больницы".

Стоит отметить, что после всех громких новостей в больнице неоднократно проводился аудит, но детали конкретных эпизодов в итоговых документах так и не были отражены. Желая разобраться в сложившейся ситуации, совет Пярнуской больницы решил собрать в среду все стороны за одним столом.

"Эта история вызывает сожаление. Случай с биткоинами к сегодняшнему дню так и не разрешен. Эпизод с недостачей - это старая история, которая произошла в 2011 - 2012 годах. И поскольку мне ничего о ней неизвестно, то у меня нет причин и оснований ее комментировать. Сложно дать и оценку действиям главы больницы Урмаса Суле. Для этого нужно выслушать другую сторону. И этим мы планируем заняться на заседании в среду", - сказал председатель совета Пярнуской больницы Энн Раадик.

"В данной ситуации следует воздержаться от вынесения поспешных оценок. Но ясно то, что если будет доказан факт совершения каких-либо преступлений, то совет больницы должен поступить бескомпромиссно", - считает мэр Пярну Ромек Козенкраниус.