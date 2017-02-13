logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Пярнуская больница оказалась в эпицентре скандала

Video
Стас Кузнецов
Cегодня 20:55
Рубрика: Эстония

Пярнуская больница - в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице.

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о закупке люксового служебного авто для главы медучреждения Урмаса Суле, передает "Актуальная камера".

Но это оказалось лишь верхушкой айсберга: как выяснили в газете Postimees, сотрудники Пярнуской больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме все того же Суле. Кроме того, руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году. До общественности не дошла и информация о массовой добыче биткоинов в больнице.

Но на все укоры со стороны СМИ Суле отвечает так: "Когда больница попадает под атаку средств массовой информации, то глава медицинского учреждения должен нести определенную ответственность. Но сегодня я пока не слышал каких-то упреков в свой адрес, на которые мне следовало ответить с позиции члена правления больницы".

Стоит отметить, что после всех громких новостей в больнице неоднократно проводился аудит, но детали конкретных эпизодов в итоговых документах так и не были отражены. Желая разобраться в сложившейся ситуации, совет Пярнуской больницы решил собрать в среду все стороны за одним столом.

"Эта история вызывает сожаление. Случай с биткоинами к сегодняшнему дню так и не разрешен. Эпизод с недостачей - это старая история, которая произошла в 2011 - 2012 годах. И поскольку мне ничего о ней неизвестно, то у меня нет причин и оснований ее комментировать. Сложно дать и оценку действиям главы больницы Урмаса Суле. Для этого нужно выслушать другую сторону. И этим мы планируем заняться на заседании в среду", - сказал председатель совета Пярнуской больницы Энн Раадик.

"В данной ситуации следует воздержаться от вынесения поспешных оценок. Но ясно то, что если будет доказан факт совершения каких-либо преступлений, то совет больницы должен поступить бескомпромиссно", - считает мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону
 foto
Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета
 foto
Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле