Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

Фото: Järva Teataja/Scanpix

При выполнении правого поворота грузовик в Таллинне столкнулся с ребенком на велосипеде.

ДТП произошло в пятницу в 13:29 на углу бульвара Сыпрузе и Сютисте теэ, сообщила в субботу, 31 декабря, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

33-летний водитель грузового автомобиля Scania при выполнении правого поворота столкнулся с велосипедом, двигавшемся в том же направлении, которым управлял шестилетний мальчик.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.