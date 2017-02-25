Суд оставил в силе запрет Ристо Тейнонену на въезд в Эстонию

Ристо Микаэл Тейнонен у стен Тартуского университета. Фото: Postimees/Scanpix

На этой неделе Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу финского пропагандиста нацистских идей Ристо Тейнонена, который требовал отменить установленный в его отношении запрет на въезд в Эстонию.

"Суд оставил в силе запрет Тейнонену на въезд в Эстонию", - сказала корреспонденту портала ERR.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

В своей жалобе Тейнонен требовал отменить решение МВД от 16 декабря 2015 года, согласно которому ему на пять лет запрещено въезжать на территорию Эстонии. По оценке МВД, запрет является правомочным.

В декабре 2015 года Тейонена выслали из Эстонии обратно в Финляндию.

"Его выслали из Эстонии из-за неподходящей деятельности, в том числе разжигающей ненависть на национальной почве", - комментировал ситуацию вице-канцлер Министерства внутренних дел Эркки Коорт.

Подобных решений в отношении правых радикалов в Эстонии вынесено всего несколько.

В Эстонии по разным причинам вынесено решений о запрете на въезд в отношении приблизительно 3200 человек. В список также входят те, кто не может въехать в Эстонию из-за международных санкций. Часть запретов — временные, другие — бессрочные.

В ежегоднике КаПо, вышедшем в апреле 2016 года, отмечалось, что Ристо Тейнонен занимается пропагандой фашистской Германии и национал-социалистической идеологии.

Находясь в Эстонии, Тейнонен собрал вокруг себя придерживающихся праворадикальных взглядов людей и продолжил заниматься публичной пропагандой фашистской и разжигающей ненависть идеологии через некоммерческое объединение La Colonia, основанное еще в 2011 году.

КаПо также считает, что деятельность Тейнонена синхронизирована с действиями России, красной нитью в которых проходит обвинение Эстонии в фашизме.

"Ситуация, в которой находящийся в Эстонии иностранец пытается разжигать ненависть, манипулировать национальными чувствами собравшихся вокруг него эстонских граждан и наносить ущерб международной репутации Эстонской Республики, представляет собой угрозу публичному порядку и безопасности Эстонской Республики", - заявляет КаПо.