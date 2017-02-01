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Жителей Маарду просят сообщать о выбоинах на дорогах

Ремонт асфальтового покрытия. Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 13:46
Рубрика: Эстония

Городские власти просят всех маардусцев сообщать о выбоинах на проезжих улицах, которые препятствуют безопасному движению.

Об этом в среду, 25 января, сообщила пресс-служба Маарду, отметив, что переменчивая зимняя погода с заморозками и оттепелями доставляет много головной боли городским коммунальным службам – наряду с регулярной работой по очистке городских улиц и тротуаров от снега и льда ведется активная деятельность по устранению ущерба, причиненного погодой асфальтным дорогам.

"Городские коммунальные службы постоянно следят за состоянием дорог, а также ждут сообщений от горожан относительно тех выбоин, которые еще не были отмечены предупредительными знаками. На эти места мы установим соответствующие знаки и оперативно отремонтируем эти участки дороги", - заверяют власти.

Об опасных выбоинах на дорогах можно сообщить в мэрию по телефону 6060745 или посредством электронной почты, отправив сообщение на адрес linnamajandusosakond@maardu.ee.

Сергей Михайлов
Редактор

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