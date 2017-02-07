Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Дети в Эстонии употребляют все больше антидепрессантов и успокоительных, между тем целостного обзора появления депрессии у детей в Эстонии не проводили.

В прошлом году 12-19-летним выписали 10 385 рецептов на антидепрессанты и успокоительные, тогда как еще четыре года назад было выписано 6745 рецептов, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Известно, что количество случаев умышленного членовредительства среди молодых людей до 19 лет увеличилось: в позапрошлом году их было 488, в прошлом – 640, а по данным Госконтроля почти 20% детей не проходят даже обычную проверку здоровья.

Согласно исследованию, заказанному Департаментом социального страхования, грусть и/или подавленность бывают у 40% 11-15-летних детей каждую неделю. Выяснилось, что у государства нет информации, сколько в школах работает опорных специалистов, поэтому особые потребности и проблемы детей не всегда замечают своевременно.