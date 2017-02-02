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Некоммерческие организации стран Балтии призвали отсрочить подписание договора о Rail Baltica

Rail Baltica. Фото: ERR
Cегодня 09:17
Рубрика: Эстония

Несколько общественных организаций Эстонии, Латвии и Литвы призвали правительства стран Балтии отсрочить подписание обязывающего договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность изучить ее окупаемость, социально-экономическое и экологическое воздействие, а также договоры о финансировании с Европейским союзом.

На портале "народных инициатив" rahvaalgatus.ee также опубликована соответствующая петиция, которую к четвергу менее чем за сутки подписали более тысячи человек, что позволяет представить петицию в Рийгикогу.

В четверг, 26 января, также запланирован пикет перед зданием Министерства экономики в Таллинне.

Петиция адресована премьер-министрам трех стран Балтии и призывает их отложить подписание межправительственного договора о строительстве Rail Baltica, назначенное на 31 января. Обращение инициировано общественным движением Avalikult Rail Balticust, НКО Ökoriik Eesti, латвийской ассоциацией землевладельцев Latvijas zeme, daba, tauta, Литовским фондом природы, Союзом землевладельцев Литвы, а также объединением Pasvalys.

Авторы петиции выступают за предоставление гражданам стран Балтии возможности ознакомиться с анализом окупаемости, социально-экономическим и экологическим воздействием проекта, а также с условиями договоров о его финансировании, заключенными с Европейским союзом. Кроме того, желательно провести аудит проекта, например, Государственным контролем Эстонии, считают авторы петиции.

По их мнению, до принятия решения все желающие должны иметь возможность узнать его реальное воздействие на общее будущее. Кроме того, необходимо проанализировать альтернативные маршруты и учесть мнение общественности.

"Утверждение чиновников, что решения за народ уже приняты, показывают, что народ не считают принимающим решения в своей стране. Сегодня следует взвешенно обсудить возможности, как построить для Эстонии более хорошую железную дорогу", - сказал Прийт Хумал из НКО Avalikult Rail Balticust.

К настоящему времени решение подписать соглашение 31 января было принято правительствами Латвии и Литвы. Ранее сообщалось, что в экономической комиссии Рийгикогу при обсуждении проекта проявились разногласия, хотя большинство членов комиссии поддерживают подписание соглашения. "Премьер-министры [стран Балтии] должны решить, намерены ли они дождаться анализа [окупаемости проекта]. Если подписи будут поставлены, то договор поступит в парламент на ратификацию. Но парламент не станет принимать окончательное решение прежде, чем будет готов экономический анализ", – предупредил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд при собственном финансировании от 197 до 262 млн евро.

Андрей Крашевский
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