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"Инсайт": пенсионерка-нарушительница - водитель "Субарика" - не собирается исправляться, бессильна и полиция

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Артур Захаров
Cегодня 21:28
Рубрика: Эстония

Несколько лет назад от популярного в Эстонии интернет-сообщества EZ-дуны откололась обособленная группа - "СтопСубарик". Она посвящена похождениям одного единственного автомобиля, голубого Subaru Impreza или "Субарика". Многие пользователи считают эту машину воплощением абсолютного зла на дороге: неправильная парковка, нарушение правил и опасные маневры. Фотографии и видео публикуют почти каждый день.

Водитель "Субарика", пенсионерка Валентина Терехова, машину водит с 2006 года, сегодня она недоумевает, чем заслужила такое отношение.

"Я что, убила кого-то, разбила машину? Ничего этого нет. Вообще, это их дело. Мне все равно, пусть они говорят, что хотят", - негодует Валентина Терехова.

Одна из наиболее частых претензий к ней — неправильная парковка. Из-за проблем со спиной Валентина плохо ходит — каждый шаг дается с трудом. И ей не на кого положиться — она живет одна с чихуа-хуа по кличке Маффи. В связи с этим у женщины одно правило: чем ближе ко входу, тем лучше. Даже если машину придется ставить на тротуар.

"Я не одна так ставлю. Я не оправдываюсь. Это неправильно, конечно. Наверное, просто другой возможности не было, поэтому так поставила", - объясняет женщина.

По сравнению с другими обвинениями, парковка — мелочи. Многие считают ее манеру вождения попросту опасной. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, "Инсайт" устроил для Валентины мини-экзамен: проехали по простейшему маршруту и попросили оценить результаты поездки опытного инструктора автошколы.

"Плохо держит полосу. Вот сейчас вышла на автобусную остановку. И зачем сейчас уход на полосу торможения без сигнала поворота? Если она собирается ехать направо – ради бога. Если она собралась уступить дорогу пешеходу — действие тоже неправильное. Неправильно. Пересекла сплошную линию разметки — грубейшее нарушение", - прокомментировал инструктор Владимир.

В авторегистре такое нарушение прекращает экзамен. Еще одна частая ошибка Валентины — невключенные сигналы маневрирования, в народе — поворотники.

Разумеется, ошибаются все. И как результат — дорожные происшествия. Серьезные и незначительные.

С 2013 года за рулем "Субарика" по вине Валентины произошло 17 страховых случаев. Из-за чего ее годовые страховые взносы составляют 1600 евро в год. По официальной статистике, машин, которые с 2012 по 2016 годы спровоцировали ДТП более десяти раз, всего четыре.

"На этой парковке. Задним ходом ехала. Машина была ровненько-ровненько за мной. Ну просто прикоснулась немножко. Считается авария, конечно", - говорит Валентина.

И хотя в тяжелых ДТП водитель "Субарика" не участвовала, многие считают, что ее необходимо лишить прав. Полиция разводит руками: по закону это возможно лишь в ходе судебного разбирательства, то есть, крупной аварии.

"Это были страховые случаи. Люди договаривались на месте. Одна из сторон брала на себя вину и случаи рассматривали страховые компании", - объясняет руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Большое количество нарушений — также не причина лишения прав. Валентина признается, что нарушает правила как и тысячи других водителей. Например, может ехать по Лаагна теэ со скоростью в 90 км/ч — на 20 км/ч быстрее, чем разрешено правилами.

Сейчас полиция рассматривает два нарушения Валентины. Ни одно из них не касается превышения скорости.

Получается, у полиции нет черных списков и инструментов, которые могли бы помочь убрать с дорог тысячи потенциально опасных водителей. Водителей, которые привлекают к себе меньше внимания, за каждым шагом которых не следят в социальных сетях.

Юлия Тислер
Редактор

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