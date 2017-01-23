В январе в Эстонию прибыли 12 беженцев из Сирии

Беженцы изучают карту Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix

В январе в Эстонию из Греции в рамках программы распределения беженцев по странам Европейского Союза были доставлены 12 сирийских беженцев.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что в январе в Эстонию были доставлены две семьи сирийских беженцев из Греции. В одной семье семеро членов, в другой — пять.

До прибытия в Эстонию всех выбранных для распределения лиц изучается их биография. В Греции интервью с беженцами из зон военных конфликтов провели эстонские эксперты из Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и Министерства социальных дел. В ходе интервью они в том числе рассказывали об Эстонии, правах и обязанностях получивших международную защиту лиц и местных традициях.

К настоящему времени Эстония приняла 89 беженцев из зон военных конфликтов, которые на основании миграционной программы были распределены по восьми уездным самоуправлениям.

Из Греции по квоте прибыли 78 беженцев, а из Турции — 11. В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 беженцев.