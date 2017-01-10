Заключенные Вируской тюрьмы предстанут перед судом за беспорядки

Вируская тюрьма. Фото: Postimees/Scanpix,

В феврале 18 отбывающих наказание в Вируской тюрьме предстанут перед судом по обвинению в массовых беспорядках в местах заключения, передали утренние теленовости ETV+.

Согласно обвинению, 18 заключенных находящейся в Йыхви Вируской тюрьмы в июне 2015 года объявили голодовку в знак протеста против назначения одного из заключенных раздавать пищу. Поскольку администрация тюрьмы не стала менять раздатчика пищи, заключенные одновременно разбили окна в 10 камерах, что и и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Теперь им могут увеличить сроки заключения еще на три года. Накануне Вируский уездный суд решил, что приступит к рассмотрению дела 1 февраля.