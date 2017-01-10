Партия реформ: электронное голосование по выбору лидера партии является надежным

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В предварительном электронном голосовании в интранете Партии реформ можно принимать участие только с помощью услуги mobiil-ID или ИД-карты, сказал пресс-секретарь реформистов Сильвер Пукк BNS, передает новостной портал ERR. "Такая же аутентификация действует и при электронных выборах и входе в интернет-банк, безопасность которых, очевидно, не ставится под сомнение".

Начиная со 2 января все члены Партии реформ могут в электронном виде голосовать за кандидатов в председатели партии и членов правления. Голосование будет проходить круглосуточно во внутренней сети партии.

Предварительное электронное голосование заканчивается 5 января в 18 часов и голосование с помощью бюллетеней и утверждение результатов голосования состоится на съезде партии, который начнется 7 января в 16 часов в конференц-центр Swissotel Tallinn.

Кандидатами на пост председателя Партии реформ являются Кристен Михал и Ханно Певкур.