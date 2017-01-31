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Партии Эстонии и дальше смогут проводить предвыборные кампании в долг

Предвыборная кампания в Таллинне. Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Cегодня 14:51
Рубрика: Эстония

Во вторник, 24 января, Рийгикогу отклонил в первом чтении подготовленный оппозиционной Свободной партией законопроект, предлагающий запретить политическим силам проводить свои предвыборные кампании в долг.

Свободники выступили с предложением разработать эффективные санкции, которые препятствовали бы партиям доводить бюджет политических организаций до минусовых показателей.

В Закон о финансировании партий предлагалось внести следующее уточнение: если стоимость чистых активов партии на конец финансового года была отрицательной в течение двух лет подряд, то господдержка прекращается на два года.

"Финансирование партий из госбюджета - это большая привилегия, которая требует и большой ответственности. Исходя из этого мы считаем, что предложенные нами санкции являются разумными и необходимыми", - сказал во вторник председатель Свободной партии Андрес Херкель.

По его словам, если партия не в состоянии организовать собственные финансовые дела, то ей ненадежно доверять и финансы государства.

"Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы предвыборные кампании не проводились в долг", - добавил Херкель.

Однако ведущая комиссия идею не поддержала, предложив отклонить законопроект. С этим предложением согласились 44 депутата, против были только 8 членов фракции Свободной партии.

Сергей Михайлов
Редактор

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