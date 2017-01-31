Партии Эстонии и дальше смогут проводить предвыборные кампании в долг
Во вторник, 24 января, Рийгикогу отклонил в первом чтении подготовленный оппозиционной Свободной партией законопроект, предлагающий запретить политическим силам проводить свои предвыборные кампании в долг.
Свободники выступили с предложением разработать эффективные санкции, которые препятствовали бы партиям доводить бюджет политических организаций до минусовых показателей.
В Закон о финансировании партий предлагалось внести следующее уточнение: если стоимость чистых активов партии на конец финансового года была отрицательной в течение двух лет подряд, то господдержка прекращается на два года.
"Финансирование партий из госбюджета - это большая привилегия, которая требует и большой ответственности. Исходя из этого мы считаем, что предложенные нами санкции являются разумными и необходимыми", - сказал во вторник председатель Свободной партии Андрес Херкель.
По его словам, если партия не в состоянии организовать собственные финансовые дела, то ей ненадежно доверять и финансы государства.
"Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы предвыборные кампании не проводились в долг", - добавил Херкель.
Однако ведущая комиссия идею не поддержала, предложив отклонить законопроект. С этим предложением согласились 44 депутата, против были только 8 членов фракции Свободной партии.
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