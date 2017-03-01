Ласнамяэский список центристов: Ольга Иванова предложила кандидатуру Эдгара Сависаара по его желанию

Эдгар Сависаар и Ольга Иванова Фото: Delfi/Ильмар Саабас

Председатель Ласнамяэского отделения Центристской партии Ольга Иванова заявила, что предложила кандидатуру Эдгара Сависаара на первое место в избирательном списке центристов в Ласнамяэ на столичных муниципальных выборах по его собственному желанию.

Иванова сказала BNS, что лично встретилась с Сависааром в воскресенье, накануне заседания Таллиннского совета Центристской партии. По словам Ивановой, она сообщила Сависаару, что на повестке дня совета находится пункт об утверждении первых номеров избирательных списков округов.

"Сависаар попросил меня предложить его кандидатуру на первое место в ласнамяэском списке", - сказала она.

Иванова сказала, что представила кандидатуру Сависаара на заседании совета устно. Она отметила, что кандидатуру не обязательно представлять в письменном виде, достаточно устного предложения.

"Разумеется, этого [устного предложения] достаточно, иначе кандидатуру [Сависаара] не вынесли бы на голосование", - сказала Иванова. Она отметила, что из всех участников заседания только старейшина Кристийне Вадим Белобровцев поинтересовался, не должен ли присутствовать и сам кандидат.

"Михаил Кылварт также не подал письменного согласия", - добавила Иванова.

Иванова также предложила сделать первым номером ласнамяэского избирательного списка Яну Тоом. Сависаар не принимал в заседании участия, но Тоом, по ее словам, присутствовала.

На заседании на голосование вынесли три кандидатуры: Кылварта, Тоом и Сависаара. "Не было проблем ни с чьим выдвижением", - сказала она.

Кандидатура Кылварта набрала десять голосов, а Сависаара — один. По словам Ивановой, она проголосовала за Сависаара. Тоом не набрала ни одного голоса.

"Я могу догадаться, какой ответ получила бы", - сказала Иванова в ответ на вопрос, мог бы Сависаар участвовать в муниципальных выборах по ласнамяэскому списку, будучи не на первом месте в нем.

"Вряд ли человек, который поставил рекорд и принес партии на выборах около 40 000 голосов, будет согласен выдвигаться в Таллинне после подобного голосования, - сказала Иванова. - Как и Яна Тоом, которая набрала на выборах в Европейский парламент более 25 000 голосов и тем самым также поставила рекорд, вряд ли теперь согласится [участвовать в выборах в Таллинне ]".

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал во вторник в передаче "Актуальная камера", что на заседании таллиннского совета партии Ольга Иванова единственная говорила о намерении Сависаара участвовать на выборах.

Все остальные общавшиеся с Сависааром люди говорят, что сейчас он не очень заинтересован в этой теме, что, конечно, не является окончательным, добавил Ааб.

"Он [Сависаар ] несколько раз беседовал на эту тему и с Юри Ратасом и другими членами правления. Поэтому и от Юри Ратаса не поступало предложения возглавить избирательный список какого-либо округа кандидатурой Сависаара", - сказал Ааб.