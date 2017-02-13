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Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:17
Рубрика: Эстония

Тартуский университет (ТУ) готовится к выборам ректора. На данный момент ни один из кандидатов еще не выдвинут на этот пост официально, но о своем согласии баллотироваться уже заявили нынешний ректор Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.

Регистрация кандидатов на выборы главы старейшего вуза страны закроется уже через две недели, но факультеты и другие академические структуры университета еще не определились со своими кандидатурами, передает "Актуальная камера".

Нынешний ректор Волли Кальм заявил, что готов продолжить работу на своем посту. Он считает, что ключом к успешному развитию ТУ являются люди, из которых он состоит.

"Люди - это то, что дает нам возможность претворить в жизнь нашу программу развития", - говорит Кальм.

Конкуренцию в борьбе за пост ректора профессору Кальму намерена составить декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп. По ее словам, в ближайшие годы университет должен стать еще ближе к обществу.

"Как в эстонском обществе, так и в Европе и во всем мире есть столько проблем, которые выше отдельных специальностей, и именно университеты с их глобальным характером, объединяя различные специальности, смогли бы наилучшим образом способствовать их разрешению. Внутри университета это означает междисциплинарное сотрудничество и комплексный подход к решению проблем", - заявляет Сутроп.

Студенческое представительство ТУ, также принимающее участие в выборах, ожидает, что будущий ректор будет развивать общую культуру управления в учебном заведении.

"Если мы хотим, чтобы наш университет работал как хорошо отлаженный механизм, то важно, чтобы управление на всех уровнях было бы продуманным, а новые руководители были бы хорошо подготовлены уже заранее. В общем, система должна развиваться целиком", - отмечает председатель студенческого представительства ТУ Реэлика Алунурм.

Выборы ректора ТУ состоятся 30 марта.

Виктор Сольц
Редактор

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