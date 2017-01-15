В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: водитель доставлен в больницу
В субботу, 7 января, в волости Керну Харьюского уезда автомобиль, за рулем которого находилась 45-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
ДТП произошло в 12:24 на седьмом километре шоссе Ээсмяэ - Хаапсалу - Рохукюла, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Автомобиль Ford Fusion, которым управляла 45-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево.
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