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В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: водитель доставлен в больницу

Дерево. Иллюстративное фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 10:37
Рубрика: Эстония

В субботу, 7 января, в волости Керну Харьюского уезда автомобиль, за рулем которого находилась 45-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

ДТП произошло в 12:24 на седьмом километре шоссе Ээсмяэ - Хаапсалу - Рохукюла, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль Ford Fusion, которым управляла 45-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Виктор Сольц
Редактор

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