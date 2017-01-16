ДТП в Мустамяэ: пострадали две девочки-подростка

Полиция. Фото: Сийм Лыви, ERR

В понедельник, 9 января, в таллиннском районе Мустамяэ произошла авария, в результате которой пострадали две девочки-подростка.

Рядом с остановкой "Сийли" одна из девочек перебегала дорогу на красный свет, и ее сбил автомобиль, сказал ERR пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Сидевшая за рулем автомобиля женщина пыталась избежать наезда, и машина вылетела на островок безопасности, задев другую девочку.

Переходившая на красный свет девочка получила довольно серьезные травмы, и скорая доставила ее в больницу. Состояние пострадавшей стабильное. Второй девушке была оказана помощь на месте.

Водитель была трезвой.