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ВИДЕО ДТП в Мустамяэ: пострадали две девушки

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Константин Свиридовский
Cегодня 17:03 Обновлено 21:29
Рубрика: Эстония

В понедельник, 9 января, в таллиннском районе Мустамяэ произошла авария, в результате которой пострадали две девушки.

Рядом с остановкой "Сийли" одна из девушек перебегала дорогу на красный свет, и ее сбил автомобиль, передает "Актуальная камера".

Сидевшая за рулем автомобиля женщина пыталась избежать наезда, и машина вылетела на островок безопасности, задев другую девушку.

Переходившая на красный свет девушка получила довольно серьезные травмы, и скорая доставила ее в больницу. Состояние пострадавшей стабильное. Второй девушке была оказана помощь на месте. Полиция допросила ее и отпустила домой.

По данным полиции, пострадашвие девушки были 1999 и 2000 годов рождения. Совершившая наезд женщина-водитель была трезвой, у нее были действительные водительские права, После дачи первичных показаний она была отпущена.

"Состояние девушки, которую сбила машина, стабильное, по всей видимости ее жизни ничего не угрожает. Мы поставили в известность ее родителей, и конечно, потребовали, чтобы они поговорили с подростком, как надо переходить дорогу", - сообщил руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Пирко Пярила

Виктор Сольц
Редактор

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