В Пярну "народный бюджет" могут потратить на создание центра для занятий экстремальными видами спорта

В Пярну в рамках "народного бюджета" конкурируют шесть идей. Одна из них - инициатива местной молодежи: создать центр для занятий экстремальными видами спорта.

Пярнуский памп-трек, построенный на средства "народного бюджета" 2016 года, очень популярен среди молодежи, передает "Актуальная камера".

Но при нашем климате как памп-трек, так и скейт-парк используются в основном только три-четыре месяца в году. В остальное же время молодые люди вынуждены искать возможности позаниматься экстремальными видами спорта за пределами Пярну.

"Сейчас мы ездим или в Тихеметса, или в Таллинн. Поблизости нет ни одного центра, где можно покататься", - говорит любитель скейтбординга Риво Рингмаа.

"Девять из 12 месяцев люди не могут кататься, потому что нет возможности. И поэтому мы хотим создать такое заведение, где люди смогут тренироваться круглый год", - поясняет любитель экстремального спорта Константин Алдас.

Центр для занятий экстремальными видами спорта планируется создать в здании, где раньше находился бассейн Раба.

Бассейн был закрыт весной прошлого года. Так почему бы не использовать данное строение? Создать такой центр можно за счет средств "народного бюджета". Идею предложил Пярнуский молодежный центр.

"Мы предлагаем молодежи различные игры в спортивном зале. Но занятия экстремальными видами спорта мы подросткам предложить не можем", - отмечает руководитель Пярнуского молодежного центра Аннели Рейле.

У молодых людей уже есть план, как перестроить бассейн.

В последнее время любителей экстремальных видов спорта становится все больше. "Развитие идет семимильными шагами. В программу Олимпийских игр-2020 в Токио включен скейтбординг, например", - говорит Алдас.

Объем народного бюджета в 2017 году составит 40 тысяч евро. Голосование среди пярнусцев уже началось и продлится до 15 января.