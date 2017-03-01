Из-за технических неполадок несколько часов были недоступны порталы государственных электронных услуг
В среду, 22 февраля, из-за технических неполадок порталы государственных электронных услуг с 10:20 до 12:02 были недоступны пользователям.
Как пояснили в Департаменте государственной инфосистемы (RIA), недоступны были портал eesti.ee, страница для скачивания программного обеспечения ID-карты installer.id.ee и страница RIA.
Департамент государственных инфосистем приносит извинения всем, кто в течение часа или сорока минут безуспешно пытался воспользоваться этими сайтами.
Как сообщил BNS со ссылкой на Postimees, в первой половине дня в среду был недоступен и портал налогово-таможенного департамента emta.ee. Сам портал заработал, но пользователям транслировали сообщение, согласно которому прервалась работа платформы налоговых деклараций.
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