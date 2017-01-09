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Исследование: Горхолл - лучшее место для строительства международного конференц-зала

Video
Ольга Полиенко
Bчера 21:11
Рубрика: Эстония

Столичный Горхолл может стать лучшим местом для строительства международного конференц-зала, необходимого государству. К такому выводу пришли аналитики и эксперты. Стоимость комплекса может превысить 36 миллионов евро.

Согласно результатам исследования, подготовленного аналитиками фирмы Ernst & Young, наилучшим местом для строительства международного конференц-центра является столичный Горхолл. Здесь и вид на море, и удобное расположение и транспортное сообщение, а также близость крупных гостиниц, передает "Актуальная камера".

Для сравнения эксперты проанализировали еще порт Ноблесснера и бизнес-городок Юлемисте, но по вышеперечисленным параметрам эти места проигрывали. Таким образом, по подсчетам специалистов, на строительство одного лишь центра для проведения конференций может понадобится порядка 36 с половиной миллионов евро. При этом ранее на уровне государства говорилось о сумме в 100 миллионов. В чем же разница?

"В целом у Горхолла очень большая площадь, гораздо больше того, что необходимо для строительства конференц-зала. Поэтому проект был разделен на две части. Интересы государства связаны с конференц-центром и развитием туризма, поэтому вот эта вот часть обойдется по предварительным данным в 36 миллионов", - говорит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби.

По оценке специалистов, Эстония все же несколько запоздала со строительством такого бизнес-центра, учитывая, что в Таллинне уже проводился саммит НАТО, а уже летом наша страна будет председательствовать в Евросоюзе. Но тем не менее, аналитики уверены, польза от будущего конференц-зала будет огромная, правда здесь необходимо принять во внимание тот факт, что наши соседи Латвия и Литва тоже планируют нечто подобное. Поэтому с точки зрения конкуренции нашему государству придется продумать множество деталей.

"Очевидно, что возникнет большая конкуренция между странами Балтиии. Но у Эстонии есть преимущество в виде скандинавского и северного региона. То есть, если какая-то скандинавская страна захочет провести мероприятие, то они выберут Таллинн из-за расположения. У Риги преимущества перед другими странами из-за своего авиасообщения, поэтому Эстонии можно было бы подумать над развитием авиасообщения", - подчеркивает аудитор Ивар Кийгемяги.

Эксперты сошлись во мнении, что инвестировать в этот проект должно как государство, так и город. Например, правительство могло бы взять на себя строительство конференц-центра, а город - инвестировать в благоустройство близлежащих объектов и создание концертного зала.

Виктор Сольц
Редактор

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