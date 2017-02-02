Оппозиция подала заявление о выражении недоверия председателю Таллиннского горсобрания

В 2016 году Департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1807 гражданам третьих стран. 1030 из них — граждане Украины. При этом по трудовой визе в 2016 году работали 1226 украинцев, большинство из которых занимались установкой оборудования, а также были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов.