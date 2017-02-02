Оппозиция подала заявление о выражении недоверия председателю Таллиннского горсобрания
В четверг, 26 января, столичная оппозиция передала председателю Таллиннского городского собрания, центристу Калеву Калло заявление о выражении ему недоверия.
Голосование по вотуму недоверия пройдет на следующей сессии законодательного органа.
Заявление на заседении горсобрания передал председатель фракции Союза Отечества и Res Publica Мадис Кюбар, заявивший, что все три оппозиционные фракции поддерживают вотум недоверия.
Коллега Кюбара из фракции Партии реформ Антс Леэметс ранее отметил, что протест направлен против всей власти Центристской партии в Таллинне.
В ноябре 2015 года госпрокурор предъявил обвинение отстраненному от должности мэру столицы Эдгару Сависаару, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пятерым предпринимателям.
Обвинение касается взяток, запрещенных пожертвований и присвоения имущества.
Там нет комментариев. Будьте первым!