В четверг оппозиция выразит недоверие председателю Таллиннского горсобрания

Практически каждое предприятие торговли предоставляет своим покупателям карточки клиента - чтобы еще больше их завлекать. И хотя принципы использования клиентских карт различаются, общий принцип один: при каждой покупке на карточке собираются бонусы, которыми можно воспользоваться в определенный период времени при новой покупке. Но покупатели иногда забывают это сделать, и заработанные бонусы остаются в торговой сети.