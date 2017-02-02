В четверг оппозиция выразит недоверие председателю Таллиннского горсобрания
В четверг, 26 января, столичная оппозиция попробует отправить в отставку председателя Таллиннского городского собрания, центриста Калева Калло.
Как сообщают утренние теленовости ETV+, голосование по вотуму недоверия пройдет на очередной сессии законодательного органа.
По словам председателя фракции Союза Отечества и Res Publica в Таллиннском горсобрании Мадиса Кюбара, все три оппозиционные фракции поддерживают вотум недоверия.
Коллега Кюбара из фракции Партии реформ Антс Леэметс отметил, что протест направлен против всей власти Центристской партии в Таллинне.
В ноябре 2015 года госпрокурор предъявил обвинение отстраненному от должности мэру столицы Эдгару Сависаару, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пятерым предпринимателям.
Обвинение касается взяток, запрещенных пожертвований и присвоения имущества.
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