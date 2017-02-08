Департамент просит обновить программное обеспечение ID-карт
Департамент государственных информационных систем просит пользователей до 22 февраля обновить программное обеспечение своих ID-карт.
22 февраля ID-карты без обновленного программного обеспечения не будут обеспечивать возможность подписывать документы электронной подписью, а также проверять электронные подписи.
Необходимость обновления ПО связана с обновлением т. н. европейского списка доверия, а также с обновлением браузера Mozilla Firefox. Обновление ПО в ID-карте сохранит возможность пользоваться электронной подписью в том числе в Mozilla Firefox.
Новая версия программного обеспечения для ID-карт доступна по адресу installer.id.ee.
С 1 февраля программное обеспечение также предлагает пользователям возможность автоматического обновления.
Кроме того, с 2017 года изменяется нумерация версий программного обеспечения для ID-карт: для упрощения различные версии ПО теперь будут обозначаться календарными числами (год+месяц).
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