Департамент просит обновить программное обеспечение ID-карт

ID-карта. Фото: Postimees/Scanpix

22 февраля ID-карты без обновленного программного обеспечения не будут обеспечивать возможность подписывать документы электронной подписью, а также проверять электронные подписи.

Необходимость обновления ПО связана с обновлением т. н. европейского списка доверия, а также с обновлением браузера Mozilla Firefox. Обновление ПО в ID-карте сохранит возможность пользоваться электронной подписью в том числе в Mozilla Firefox.

Новая версия программного обеспечения для ID-карт доступна по адресу installer.id.ee.

С 1 февраля программное обеспечение также предлагает пользователям возможность автоматического обновления.

Кроме того, с 2017 года изменяется нумерация версий программного обеспечения для ID-карт: для упрощения различные версии ПО теперь будут обозначаться календарными числами (год+месяц).