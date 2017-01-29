Бизнесмен Хейти Хяэль стал почетным гражданином Палдиски
На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение присвоить звание почетного гражданина города бизнесмену Хейти Хяэлю.
Согласно решению горсобрания, звание было присвоено за выдающиеся заслуги перед городом.
В четверг, 19 января, мэр Палдиски Тийт Пеэду на торжественном приеме свидетельство о присвоении звания почетного гражданина Хяэлю, который является основным владельцем фирмы Alexela Group.
Компания действует в трех сферах: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и развитие недвижимости. В концерне работает более 1000 человек, в основном он действует в Ида-Вируском уезде, однако также является одним из крупнейших работодателей в Палдиски - на связанных с фирмой предприятиях работают почти 200 человек.
При поддержке Хяэля в городе был создан технопарк и открыт современный футбольный стадион.
В феврале прошлого года почетными гражданами Палдиски стали Александра Азова и Сергей Чаплыгин, построившие в Палдиски православный храм.
Титул почетного гражданина Палдиски присуждается с 1996 года.
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