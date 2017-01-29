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Бизнесмен Хейти Хяэль стал почетным гражданином Палдиски

Хейти Хяэль ERR
Cегодня 14:49
Рубрика: Эстония

На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение присвоить звание почетного гражданина города бизнесмену Хейти Хяэлю.

Согласно решению горсобрания, звание было присвоено за выдающиеся заслуги перед городом.

В четверг, 19 января, мэр Палдиски Тийт Пеэду на торжественном приеме свидетельство о присвоении звания почетного гражданина Хяэлю, который является основным владельцем фирмы Alexela Group.

Компания действует в трех сферах: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и развитие недвижимости. В концерне работает более 1000 человек, в основном он действует в Ида-Вируском уезде, однако также является одним из крупнейших работодателей в Палдиски - на связанных с фирмой предприятиях работают почти 200 человек.

При поддержке Хяэля в городе был создан технопарк и открыт современный футбольный стадион.

В феврале прошлого года почетными гражданами Палдиски стали Александра Азова и Сергей Чаплыгин, построившие в Палдиски православный храм.

Титул почетного гражданина Палдиски присуждается с 1996 года.

Виктор Сольц
Редактор

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