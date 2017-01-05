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Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

В новогоднюю ночь цены Uber и Taxify могут вырасти в несколько раз. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:27
Рубрика: Эстония

Тарифы Taxify и Uber в новогоднюю ночь будут формироваться в соответствии со спросом - так заманивают фирмы водителей оставаться в эту ночь за рулем, а это означает, что клиентам придется платить за проезд в несколько раз больше.

Руководитель по развитию Taxify Мартин Виллинг сказал новостному порталу ERR, что спрос на поездки на такси в новогоднюю ночь в 10-14 раз выше, чем в обычное время, но обеспечить в это время большее количество машин на улицах города очень трудно.

"Мы действительно обучили многих водителей, которых добавили в свою систему, чтобы они могли работать в новогоднюю ночь, и обратная связь от них та же самая: они говорят, что если будут обычные тарифы, которые действуют каждый день, то они предпочтут оставаться дома со своими семьями. Так, в прошлом году не обслуженными оказались 13 000 клиентов только потому, что у нас не было машин", - пояснил он.

Uber использует динамическое изменение цен постоянно. Генеральный директор Uber Eesti Энн Метсар пояснил, что если спрос превышает предложение, включается динамическое ценообразование и цены растут.

"Точная цена зависит от реального спроса. Цель динамического ценообразования — призвать больше водителей для обслуживания клиентов в часы пик. Чем больше водителей, тем легче найти безопасный транспорт", - пояснил Метсар.

По словам руководителя по развитию Taxify, включенные в систему водители могут сами следить за соотношением спроса и предложения. В обычное время, когда есть больше свободных машин, действует обычный тариф, однако, в часы пик цена возрастает в соответствии со спросом. Виллинг считает, что цена не должна быть больше, чем в три или четыре раза по сравнению с обычной.

"Мы следим за разумными границами, чтобы человек все-таки мог платить. Конечно, у каждого клиента в момент заказа есть выбор. Самый большой спрос — в районе 2-3-4 часов ночи, когда большинство людей будут возвращаться домой. Но у людей есть также возможность, если они не хотят ехать по очень высокой цене, подождать час или два, пока цены не станут более доступными, когда спрос начнет падать, и тогда вызывать машину. Это логика обычного рынка - спрос и предложение должны быть сбалансированы ", - отметил Виллинг.

В Таллинне у Taxify около 2000 автомобилей, и компания ожидает, что большинство водителей будут работать в новогоднюю ночь. Компания обещает им оплату в размере 50-70 евро в час. Большинство водителей согласны работать за разумную цену, подтвердил Виллинг, и добавил, что если в новогоднюю ночь будет действовать обычный тариф, то водителей будет работать еще меньше, чем обычно.

"Водители считают, что плата должна быть достаточной, чтобы они оставили в новогоднюю ночь свою семью", - сказал Виллинг.

Он отметил, что клиенты будут знать цену и сами будут решать для себя, подходит ли она им. Если нет, то они могут подождать, пока цена упадет. "По крайней мере, появится возможность вообще заказать машину", - считает Виллинг.

Руководитель Uber не сказал, сколько всего водителей согласились работать в новогоднюю ночь, но отметил, что в это время всегда не хватает транспорта. "Мы сделаем все, чтобы водителей было много", - пообещал Метсар.

Надежда Берсенёва
Редактор

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