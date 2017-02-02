Прибыль Таллиннского порта за год выросла на 22,5%

Таллиннский порт. Фото: Сийм Лыви/ERR

Оборот предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) в прошлом году вырос на 11% до 110,9 млн евро и прибыль возросла на 22,5% до 49,5 млн евро.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что доходы концерна Tallinna Sadam за 2016 год достигли нового рекордно высокого уровня, в первую очередь благодаря расширению списка услуг и международным пассажирским перевозкам.

По словам председателя совета Tallinna Sadam Ааре Тарка, несмотря на очень сложный год и открытию совершенно нового бизнеса, порт сумел увеличить рентабельность своего бизнеса.

"На уровень доходов повлияли и грузопотоки. Выросли объемы контейнерных перевозок, подвижного состава, древесины и смешанных грузов. В то же время, объемы перевозок крупнейшей группы грузов — наливных — сократились. Уменьшились доходы концерна и за счет простоя ледокола Botnica, у которого в период ледокольной навигации не было зарубежных заказов", - добавил Тарк.

По первоначальным данным, доходы Tallinna Sadam в 2016 году составили 110,9 млн евро, что на 11% больше, чем в 2015 году. По первоначальным данным, расходы концерна в 2016 году составили 61,5 млн евро, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Коммерческая прибыль предприятия в 2016 году составила 49,5 млн евро, что на 9,1 млн евро больше прошлогоднего.

В 2016 году инвестиции в размере 49,3 млн евро были вложены в покупку новых паромов и в модернизацию инфраструктуры Tallinna Sadam. Рентабельность активов предприятия в годовом сравнении выросла с 7,8% до 8,2%.

В состав концерна Tallinna Sadam ходят, помимо головного предприятия, дочерние фирмы - TS Energia, TS Shipping и TS Laevad.