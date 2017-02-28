Рийсало: порядок замещения президента на время отпуска надо упростить

Директо Канцелярии президента Тийт Рийсало. Фото: ERR

Президент Керсти Кальюлайд на следующей неделе отправляется с семьей в отпуск во Францию, но официально это отпуском не называется. По словам директора Канцелярии президента Тийта Рийсало, официальному оформлению отпуска мешает сложная бюрократическая цепочка, и чтобы избежать этого, следует упростить процедуру замещения президента.

"Официально, это действительно нельзя назвать отпуском. На следующей неделе после празднования годовщины Эстонской Республики у главы государства просто намного меньше работы, нет официальных встреч, больше работы с документами и письменными материалами, и она в это время будет со своей семьей во Франции. Кроме того, что она является главой государства, она также и мать, причем мать маленьких детей", - объяснил Рийсало в передаче ETV "Кругозор" (Ringvaade).

Он добавил, что неофициальный отпуск не является привилегией, и президент с удовольствием бы действовала бы так, как это требует действующий закон.

По утверждению Рийсало, поездка Кальюлайд во Франция была спланирована уже давно, и когда это было зафиксировано, то были пересмотрены и правила, которые устанавливают порядок отпуска президента.

"Для президента это, на самом деле, очень легко сделать - написать заявление и представить его спикеру Рийгикогу. С того момента, как спикер примет заявление, президент больше не президент, а отдыхающий президент, и полномочия президента переходят к спикеру парламента. Но в Рийгикогу это все должно сопровождаться целым рядом процедур — спикер больше не является спикером, его пост занимает вице-спикер. При этом спикер должен приостановить свое членство в партии, в Рийгикогу должен прийти замещающий его депутат. Это все довольно сложная бюрократическая цепочка", - рассказал Рийсало.

"Естественно, мы предварительно консультировались с канцелярией Рийгикогу и договорились, что не будем их ставить в такое положение, но мы обращаем внимание на тот факт, что этот закон нужно будет уточнить", - добавил он.

Решение, которое помогло бы избежать подобных ситуаций в будущем, по мнению Рийсало, состоит в упрощении процедуры замены президента. "Особенно с учетом использования современных средств коммуникации, это не должно быть настолько сложным, и я думаю, что законодатель в ближайшем будущем найдет разумное и простое решение, чтобы в следующий раз всем все было понятно. Таково также и желание глава государства", - сказал Рийсало.