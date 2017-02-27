Honda в Эстонии просит владельцев машин 2004-2010 гг обратиться в представительство для замены подушек безопасности

Honda. Иллюстративная фотография. Фото: PA Wire/Scanpix

Honda Baltic отзывает часть моделей Honda, выпущенных с 2004 по 2010 год, в которых возможны дефекты подушек безопасности.

"В результате проверки качества Honda мы установили, что в определенных моделях Honda Accord, Civic, Stream, Jazz, Insight и CR-V за период с 2004 по 2010 год возможен дефект подушек безопасности", – сообщается в письме Honda Baltic клиентам.

Хотя у автомобилей Honda не был выявлен влияющий на безопасность дефект, при исследовании возвращенных деталей, не подлежавших возврату в ходе прошлой кампании отзыва автомобилей, было обнаружено снижение плотности твердого топлива наполнителей подушек безопасности, которое может привести к ненормальному росту давления при активации подушки безопасности в случае аварии.

Хотя причина на данный момент неизвестна и невозможно также подтвердить наличие влияющего на безопасность дефекта, Honda решила в профилактических целях отозвать и заменить изготовленные в определенный период наполнители подушек безопасности определенного типа.

Honda просит клиентов при первой возможности связаться с ближайшим дистрибьютором Honda, чтобы договориться о времени замены наполнителя. Работы занимают около часа и являются бесплатными для клиентов.