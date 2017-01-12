В Ыйсмяэ автомобиль сбил пожилую женщину

Полицейский автомобиль. Postimees/Scanpix

Авария произошла в 12:45 около дома номер 120 на улице Ыйсмяэ. Автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого был 21-летний мужчина, выезжал с парковочного места задним ходом и наехал на пожилую женщину, которая упала. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты põhja.lmt@politsei.ee.