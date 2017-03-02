Военная техника выдвинулась в сторону Таллинна для участия в параде

Парад по случаю годовщины ЭР на площади Вабадузе. Фото: Teke/mil.net

Утром в среду в сторону Таллинна выдвинулись автоколонны 1-й и 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Военнослужащие и техника примут участие в военном параде, который пройдет 24 февраля на площади Вабадузе в Таллинне.

В составе 1-й пехотной бригады, которая начала свой путь из Тапа в 7:30, выехали семь автоколонн, передали теленовости ETV+. В каждой колонне движется по 12 машин, колонны идут со средней скоростью 70 км/час. Военная техника пройдет в первой половине дня по шоссе Тапа-Имасту-Лообу и шоссе Таллинн-Нарва, а также по дороге Тапа-Амбла-Аэгвийду и также шоссе Таллинн-Нарва. Во второй половине дня колонны пройдут также по шоссе Тапа-Янеда-Аравете-Пенинги-Юри- кольцевой Таллиннской дороге и Суур-Сыямяэ.

Колонна техники 2-й пехотной бригады из Выру в составе 11 грузовиков начала движение в направлении к Таллинну в четверг в 7 часов утра. Через полтора часа в путь отправится еще одна колонна из пяти машин. Обе колонны пройдут по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Поскольку военный транспорт не везде может ехать с предельно допустимой скоростью, то на отдельных участках дорог не исключено возникновение заторов. В Министерстве обороны просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.