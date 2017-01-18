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Оппозиция попробует инициировать недоверие Калеву Калло на следующем заседании горсобрания

Оппозиция возбудит вотум недоверия против Калева Калло на следующем заседании горсобрания. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:57
Рубрика: Эстония

Оппозиция Таллиннского горсобрания подаст заявление о вотуме недоверия его председателю, центристу Калеву Калло, на следующем заседании горсобрания 26 января.

"Партиям оппозиции, конечно, предстоит сесть и обсудить этот вопрос, но это произойдет с крайне высокой вероятностью", - сказал BNS председатель фракции Союза Отечества и Res Publica в Таллиннском горсобрании Мадис Кюбар.

По словам Кюбара, на данный момент фракции IRL, Социал-демократической партии и Партии реформ выразили мнение, что выражение недоверия является крайне вероятным, но они не занимались сбором подписей.

По словам Кюбара, в том случае, если партии достигнут соглашения, необходимые подписи обязательно найдутся.

Как писал rus.err.ee, оппозиция намерена потребовать отставки Калева Калло в связи с тем, что ему предъявлено обвинение в пособничестве при получении взятки.

В ноябре 2015 года госпрокурор предъявил обвинение отстраненному от должности мэру столицы Эдгару Сависаару, Центристской партии, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пятерым предпринимателям.

Обвинение касается взяток, запрещенных пожертвований и присвоения имущества.

Сергей Михайлов
Редактор

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