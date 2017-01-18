Минюст разабатывает предложения по изменению процедуры выборов президента

В конце января Министерство юстиции должно представить правительству пакет предложений по изменению процедуры президентских выборов. Причин для изменения несколько. Это и неудачный пример прошедших выборов, когда главу государства удалось избрать только с шестой попытки, а также административная реформа, в результате которой сократится число представителей местных самоуправлений в коллегии выборщиков, передает "Актуальная камера".

Центристская партия поддерживает прямые президентские выборы, заявил на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас. Предложение об изменении порядка избирательного процесса должно сделать министерство юстиции.

"Действующий правящий союз договорился в своей программе, что изменения закона о президентских выборах должны быть представлены Министерством юстиции в начале этого года. Так и будет. Очевидно, что состоявшиеся в конце лета и сентябре президентские выборы показали проблемные места. С другой стороны, в результате проведения административной реформы количество членов коллегии выборщиков очень сильно уменьшится", - пояснил Юри Ратас.

Министерство юстиции должно представить свое видение президентских выборов правительству. Однако, как утверждает министр юстиции, предложения пока не систематизированы в законопроект.

"Мы составили что-то вроде каталога или списка альтернатив, из которых можно выбирать. Потом мы должны, исходя из той логики, о которой мы договорились, обсудить это в правительстве, найти общий знаменатель в коалиции. Для того, чтобы изменить Конституцию, необходима более широкая поддержка. Это означает дебаты с экспертами. А вот когда мы найдем общее понимание о возможных изменениях, о том, насколько далеко мы хотим зайти в политическом плане, то тогда сможем представить изменения общественности", - рассказал министр юстиции Урмас Рейнсалу (Союз Отечества и Республики).

Минувшие выборы президента выявили недостатки избирательной системы, когда предусмотренный порядок не выявил единого кандидата даже после повторных голосований. Но для изменения существующей процедуры придется пересмотреть Конституцию, считает министр.

"Поскольку в Конституции точно говорится, что она является правилом, а не абстрактным принципом, то придется изменить и Конституцию. Я считаю, этого нам не избежать. К изменению основного закона нельзя относиться легкомысленно, его придется изменять двум составам Рийгикогу. Но этого не надо страшиться, это сделает систему сильнее", - считает Рейнсалу. .

Прямые выборы президента поддерживают центристы, отечественники относятся по-разному к этому вопросу. Социал-демократы же относятся к этому скептически.