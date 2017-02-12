Миксер обсудит с коллегами по ЕС ситуацию на Украине

Свен Миксер отправится в Брюссель. Фото: ERR

В понедельник, 6 февраля, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят мирный процесс на Ближнем Востоке, политическую ситуацию в Ливии и перспективы отношений между ЕС и Египтом, сообщила пресс-служба МИД ЭР.

Отдельно участники встречи обсудят ситуацию на Украине.

Помимо этого в Брюсселе пройдет отдельная встреча министров стран Балтии и Северных стран, в ходе которой о положении дел на Украине им расскажет украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.