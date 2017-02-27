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В четверг и пятницу из-за парада в Таллинне изменится движение общественного транспорта

Парад по случаю годовщины ЭР. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 14:36
Рубрика: Эстония

В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусы № 1 и 3 будут доходить до перекрестка улицы Тоомпеа и бульвара Каарли с конечной остановкой "Тынисмяги" (по направлению к центру города), передает "Столица" со ссылкой на Раэпресс.

Автобусы № 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла до перекрестка с Суур-Америка и автобусной остановке "Космос".

Автобусы № 40 пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама и в обратном направлении – по улицам Хобуяама, Лайкмаа, автобусный терминал "Виру", Нарвское шоссе, бульвары Мере и Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе с дополнительными остановками на пути от центра города на бульваре Мере и в обоих направлениях – на остановке "Балтийский вокзал" и конечной остановкой при въезде на площадку для стоянки автобусов на улице Хобуяама.

Автобусы № 21, 21B, 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов "Тынисмяги".

23 февраля с 19:00 до 24:00 в указанные выше часы и 24 февраля с 8:00 до 11:30 и с 13:30 до окончания парада автобусы № 21 и 21B на Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками "Площадь Вабадузе" на Пярнуском шоссе и "Космос", автобусы № 41 и 41B на Какумяэ пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 11:30 до 13:30 автобусы № 5 направят в объезд в сторону Мяннику по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Гонсиори – "Художественная академия" и на бульваре Эстония – "Площадь Вабадузе". В направлении Пирита-Козе эти автобусы пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония и Лайкмаа.

Автобусы № 18 в сторону Лаагри пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительной остановкой "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония.

Автобусы № 36 пойдут в объезд по направлению к площади Виру по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония и на остановке автобуса № 24 на Театральной площади.

Автобусы № 3 пойдут в сторону улицы Веэренни в объезд по улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа, автобусы № 21 и 21B в сторону Какумяэ – по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония и "Космос" на Пярнуском шоссе.

Автобусы № 73 от центра города пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри, бульвару Мере с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония. В сторону Веэренни эти автобусы пойдут по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония.

Автобусы № 41 и 41B в сторону Какумяэ будут совершать объезд по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоомпуйестеэ с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония.

24 февраля с 11:30 до 13:30 прекращается движение трамваев № 2, 3 и 4.

С конечных остановок они не будут выходить в интервале:

Балтийский вокзал 11:24 – 13:39
Кадриорг 11:01 – 13:41
Юлемисте 11:03 – 13:14
Станция Юлемисте 10:59 – 14:09
Тонди 11:05 – 13:30

С 10:35 до 11:05 трамваи № 4 будут в ходу по маршруту Тонди – Юлемисте. После перерыва именно из Юлемисте они будут отправляться в обратный путь.

Ирина Киреева
Редактор

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