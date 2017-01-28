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Ратас: пенсионная реформа уменьшит неравенство в обществе

Юри Ратас. Фото: Юло Йозинг/ERR
Cегодня 14:14
Рубрика: Эстония

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что цель изменений в пенсионной системе — обеспечить людям достойную пенсию по старости и уменьшить общественное неравенство.

"Мы хотим сделать пенсионную систему более гибкой и солидарной, чтобы лучше соответствовать потребностям и ожиданиям людей. Для нас важен принцип, чтобы в первой пенсионной ступени один трудовой год был равен одному пенсионному году", - говорится в заявлении премьер-министра, распространенном пресс-службой правительства в субботу, 21 января.

Ратас добавил, что размер зарплаты будет и дальше влиять на размер пенсии, но в значительно меньшей степени.

Он также напомнил, что повышение благосостояния и сплоченности общества — один из четырех приоритетов правительства. "Большой разрыв доходов не должен сохраняться в пенсионном возрасте", - сказал Ратас.

Изменения в пенсионной системе

В настоящее время первая пенсионная ступень состоит из базовой части, стажевой части (собирали до 1998 года), а начиная с 1999 года – и со страховой части. Базовая часть – это неизменная сумма, которая одинакова у всех получателей пенсии. Она составляет примерно треть средней пенсии по старости. Страховая часть полностью зависит от размера зарплаты, а стажевая часть – от величины трудового стажа.

Правительство Эстонии приняло решение, что с 2037 года вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от трудового стажа. При этом с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни.

Изменения не коснутся нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, и уже накопленных паев пенсионного фонда.

Согласно долгосрочному демографическому прогнозу, трудоспособное население страны значительно сократится при одновременном росте числа пенсионеров. В результате вместо двух работающих на одного пенсионера, как было последние 20 лет, к 2060 году останется всего 1,3 работника на одного пенсионера.

При сохранении нынешней системы начисления пенсий это привело бы к тому, что разница в размере пенсий между 20% пенсионеров с самыми большими пенсиями и 20% пенсионеров с самыми маленькими пенсиями, которая сейчас составляет 1,7 раза, стала бы четырехкратной.

Андрей Крашевский
Редактор

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