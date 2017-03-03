Президент Ильвес не примет участия в приеме в честь годовщины ЭР

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Сийм Лыви/ERR

Бывший глава государства Тоомас Хендрик Ильвес не примет участия в праздновании 99-й годовщины Эстонской Республики, однако он пообещал мысленно быть дома и вместе с Эстонией.

"Шестьдесят три года 24 февраля эстонский флаг развевался в моем доме, будь то в Швеции, США, Канаде, Германии или Эстонии. Так будет и сегодня, когда рабочие обязанности держат меня далеко от дома. Однако мысленно я дома и вместе с Эстонией", – написал Ильвес в социальных сетях, передает ERR Uudised.

Президент Ильвес написал, что работа в Стэнфордском университете заставляет его снова и снова в одиночку или вместе с коллегами думать о хрупкости свободы, противоборстве добра и зла, которое мы видим в сегодняшнем ухабистом миропорядке. На встречах в Мюнхене, Вашингтоне, Токио, Берлине, Риге, Хельсинки и Варшаве он испытывал искренний интерес к успешным шагам Эстонии и беспокойство из-за сложной международной обстановки.