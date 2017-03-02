Президент Ильвес вероятно не пойдет на прием в честь годовщины ЭР
Как стало известно журналу Kroonika, предыдущий глава государства Тоомас Хендрик Ильвес не примет участия в приеме по случаю 99-летия Эстонской Республики в концертном зале "Эстония".
Советник Ильвеса Урве Эслас сказала порталу ERR Uudised, что у нее нет информации о том, примет ли президент участие в мероприятии или нет. "Я думаю, что президент даст эту информацию".
Когда этого ждать, Эслас сказать не смогла. "Думаю, что он сделает это при помощи разных медиаканалов".
На соответствующий запрос журнала Kroonika Эслас два дня назад ответила так: "Он сейчас в самолете. У меня нет данных об этом, возможно, сегодня вечером услышу".
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